Lazio - AZ | le pagelle di CM | Pedro illude | Milinkovic rovina tutto

SARRI 5 La suain Europa non decolla e colleziona una sconfitta che rende la qualificazione ai quarti complicata.I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'ottavo di finale di andata di Conference League:- AZ Alkmaar Ledei protagonisti del match trae AZ Alkmaar, valido per l'ottavo di finale d'andata di Conference League. TOP PRIMO TEMPO - Zaccagni, Pedro FLOP PRIMO TEMPO ...Incredibile ma vero, il Napoli è caduto, merito dellae della zampata di Vecino. Ne approfittano in pochi a dire il vero, sì l'Inter, non il Milan naufragato al Franchi. La Roma affossa la Juve e la sua rimonta. Il tutto condito dai nostri top e ...

PAGELLE Lazio - Az: Pedro è gioia e dolore. Luis convince, Patric staccato La Lazio Siamo Noi

Dopo l’impresa di Napoli, Sarri aveva chiesto ai suoi di non sottovalutare l’AZ. La Lazio parte bene, ma poi si spegne e paga carissime le incertezze. A cambiare il match ...MAXIMIANO 5 Sul primo vero affondo olandese con Karlsson c'è il palo a salvarlo è da rivedere su entrambi i gol ospiti. LAZZARI 5 Spinge senza nemmeno troppa convinzione ...