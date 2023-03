Lazio-AZ Alkmaar stasera in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Conference League 2022/2023 (Di martedì 7 marzo 2023) Alle 18:45 di stasera, martedì 7 marzo la Lazio sfiderà l’AZ Alkmaar in occasione del match di andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky (oltre che su NOW e Sky Go) e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Maurizio Sarri deve rinunciare a Immobile infortunato e rilancerà Felipe Anderson da falso nove. La squadra biancoceleste cerca un buon risultato in questo primo confronto contro gli olandesi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Alle 18:45 di, martedì 7 marzo lasfiderà l’AZin occasione del match dideglidi finale di. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky (oltre che su NOW e Sky Go) e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Maurizio Sarri deve rinunciare a Immobile infortunato e rilancerà Felipe Anderson da falso nove. La squadra biancoceleste cerca un buon risultato in questo primo confronto contro gli olandesi. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ??? Curva Nord e Distinti da €10 Acquista fino a quattro biglietti per #LazioAZ ?? - OfficialSSLazio : ??? Pronti per #LazioAZ? ??? C’è una promozione dedicata agli abbonati ?? - MomentiCalcio : #Lazio stasera contro l’Az Alkmaar: #Sarri senza Immobile nel deserto dell’Olimpico - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Conference League, #Lazio - #AZ #Alkmaar: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming #LazioAZ - GiocoLegItalia : Pronostico calcio Conference League : Lazio - Alkmaar, il martedì 7 marzo -