Lazio-AZ Alkmaar, Sarri: "Qualificazione? Possiamo recuperare" (Di martedì 7 marzo 2023) "Ci abbiamo messo del nostro sicuramente, abbiamo fatto bene il primo tempo e poi abbiamo cambiato atteggiamento. Qualificazione? Bisogna avere la forza di fare 90 minuti come il primo tempo di oggi. In quel caso Possiamo recuperarla tranquillamente". Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro l'AZ Alkmaar in Conference League. "Abbiamo rischiato troppo e abbiamo permesso agli avversari di fare quel che sanno fare bene. Sembrava una gara che si poteva mettere a posto tranquillamente – ha spiegato l'allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – forse un po' troppo. Abbiamo esagerato con il concetto di giro palla, è un rischio troppo elevato uscire da dietro in questo modo. L'assenza di Immobile? Fosse per me ne comprerei 50 di attaccanti, non ci sono state le ...

