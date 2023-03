Lazio-Az Alkmaar, rivedi la conferenza stampa di Maurizio Sarri (VIDEO) (Di martedì 7 marzo 2023) Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro l’Az Alkmaar valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore biancoceleste ha toccato diversi temi, dall’importanza della partita alle condizioni fisiche dei suoi calciatori, su tutti Ciro Immobile. Il mister toscano ha risposto anche ad un paio di domande relative a Josè Mourinho, dopo la sospensione della sua squalifica. Ecco il VIDEO per rivedere la conferenza stampa integrale di Maurizio Sarri e del portiere Luis Maximiano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Il tecnico della, alla vigilia della sfida contro l’Azvalevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023, ha parlato in. L’allenatore biancoceleste ha toccato diversi temi, dall’importanza della partita alle condizioni fisiche dei suoi calciatori, su tutti Ciro Immobile. Il mister toscano ha risposto anche ad un paio di domande relative a Josè Mourinho, dopo la sospensione della sua squalifica. Ecco ilper rivedere laintegrale die del portiere Luis Maximiano. SportFace.

