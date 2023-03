Lazio-AZ Alkmaar | le formazioni ufficiali

(Di martedì 7 marzo 2023) Riportiamo ledi-AZ, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro svedese Glenn Nyberg, coadiuvato come assistenti dai connazionali Beigi e Söderqvist, e dal quarto uomo Ladebäck. VAR e AVAR saranno rispettivamente gli inglesi Kavanagh e Coote. Calcio d’inizio ore 18:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Reduce dal successo di misura in campionato ai danni del Napoli, latorna a calcare i palcoscenici internazionali in questi ottavi di finale di Conference League. Capace di eliminare il Cluj nei playoff, i capitolini sono considerati una delle favorite principali al successo finale. Contro una rivale ostica e di buon livello, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di capitan Ciro Immobile. Il bomber della ...

Le parole di Luis Alberto nel pre - partita dell'ottavo di finale di Conference League trae AZIntervenuto aStyle Channel nel pre - partita di- AZdi Conference League, Luis Alberto ha dichiarato: "Vogliamo confermare di essere sulla strada giusta. Sarà ...Formazioni ufficiali- Az: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Conference League in programma tra poco Laanticipa al martedì, perché giovedì c'è l'Europa League e in casa gioca ...Tutto è ormai pronto all'Olimpico di Roma per l'andata degli ottavi di finale di Conference League frae Az, match anticipato a martedì per permettere di giocare in casa anche alla Roma giovedì in Europa League. Sarri opta per Felipe Anderson come falso nueve, supportato ai lati da Pedro ...

Lazio - AZ (martedì 7 marzo, ore 18:45) AZ - Lazio (giovedì 16 marzo, ore 21) La prima delle squadre italiane a scendere in campo nell'infrasettimanale.Calciomercato Fiorentina, la partita di Conference League della Lazio contro l'AZ Alkmaar vedrà protagonista un obiettivo del mercato viola. La sfida che mette di fronte Lazio e AZ Alakmaar per gli ot ...