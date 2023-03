Lazio-AZ Alkmaar di Conference League in diretta TV e streaming (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo l’importante vittoria della Lazio nell’ultima partita di Serie A al ‘Maradona’ contro la capolista Napoli (0-1), questa sera, martedì 7 marzo, la compagine allenata da mister Maurizio Sarri sarà impegnata in Europa per disputare l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Dopo aver affrontato il Feyenoord nella fase a gironi dell’Europa League, adesso sul cammino dei biancocelesti ci sono gli olandesi dell’AZ Alkmaar guidati da Pascal Jansen. Tra la Lazio e l’AZ Alkmaar non si registrano precedenti ufficiali, i biancocelesti nelle gare europee hanno affrontato altre quattro olandesi: Vitesse, PSV Eindhoven, Feyenoord e Sparta Rotterdam. Gli olandesi, invece, in passato hanno affrontato tre italiane, tra cui Inter, Udinese e Napoli. L’attesissimo match ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo l’importante vittoria dellanell’ultima partita di Serie A al ‘Maradona’ contro la capolista Napoli (0-1), questa sera, martedì 7 marzo, la compagine allenata da mister Maurizio Sarri sarà impegnata in Europa per disputare l’andata degli ottavi di finale di. Dopo aver affrontato il Feyenoord nella fase a gironi dell’Europa, adesso sul cammino dei biancocelesti ci sono gli olandesi dell’AZguidati da Pascal Jansen. Tra lae l’AZnon si registrano precedenti ufficiali, i biancocelesti nelle gare europee hanno affrontato altre quattro olandesi: Vitesse, PSV Eindhoven, Feyenoord e Sparta Rotterdam. Gli olandesi, invece, in passato hanno affrontato tre italiane, tra cui Inter, Udinese e Napoli. L’attesissimo match ...

La frase di Sarri sulla squalifica di Mou accende già il derby. E venerdì... Il tecnico biancoceleste ha ironizzato sulla sospensione dello stop al portoghese. Venerdì si saprò se Mourinho ci sarà nella stracittadina ...