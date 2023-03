Lazio - AZ Alkmaar 1 - 2: cronaca diretta live e risultato finale (Di martedì 7 marzo 2023) Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i ... Leggi su calciomagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ??? Curva Nord e Distinti da €10 Acquista fino a quattro biglietti per #LazioAZ ?? - OfficialSSLazio : #LazioAZ ??? Numerose iniziative in programma all'Olimpico ?? - OfficialSSLazio : ??? Pronti per #LazioAZ? ??? C’è una promozione dedicata agli abbonati ?? - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Lazio-AZ Alkmaar, Sarri nel post: “Ci abbiamo messo del nostro. Sull’attaccante…” - laziopress : Lazio-AZ Alkmaar, Sarri nel post: “Ci abbiamo messo del nostro. Sull’attaccante…” -