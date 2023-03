Lazio, ancora il ‘germe’? Dopo Napoli, l’AZ Alkmaar vince 2-1 (Di martedì 7 marzo 2023) Alla vigilia Maurizio Sarri aveva elencato quattro preoccupazioni: le motivazioni Dopo la vittoria di Napoli, la stanchezza, l’assenza di Immobile e la bravura degli avversari. Una sintesi dei quattro aspetti ha condannato la Lazio alla sconfitta per 2-1 all’Olimpico nel primo dei due confronti con l’AZ Alkmaar agli ottavi di finale di Conference League. Un risultato ingiusto, ma che certifica la difficoltà dei biancocelesti a gestire le grandi vittorie come quella di Napoli. Un problema di testa, forse fisico, riassunto nella definizione di ‘germe’ ad ottobre, ma che ora costringe i biancocelesti a presentarsi con l’11 migliore in Olanda a pochi giorni dal derby. I biancocelesti erano andati subito in vantaggio con il gol di Pedro al 18? ma gli olandesi hanno ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Alla vigilia Maurizio Sarri aveva elencato quattro preoccupazioni: le motivazionila vittoria di, la stanchezza, l’assenza di Immobile e la bravura degli avversari. Una sintesi dei quattro aspetti ha condannato laalla sconfitta per 2-1 all’Olimpico nel primo dei due confronti conagli ottavi di finale di Conference League. Un risultato ingiusto, ma che certifica la difficoltà dei biancocelesti a gestire le grandi vittorie come quella di. Un problema di testa, forse fisico, riassunto nella definizione diad ottobre, ma che ora costringe i biancocelesti a presentarsi con l’11 migliore in Olanda a pochi giorni dal derby. I biancocelesti erano andati subito in vantaggio con il gol di Pedro al 18? ma gli olandesi hanno ...

