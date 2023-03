Lazio, altro stop per Immobile: salta la Conference League, a rischio per il derby (Di martedì 7 marzo 2023) Stagione balorda per Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio non è riuscito mai a trovare una certa continuità durante questa stagione, tanto da aver segnato solo undici reti in stagione, il dato più basso da quando veste la maglia biancoceleste, a causa degli infortuni. Ed il trentatreenne di Torre Annunziata deve fare nuovamente i conti con un problema fisico. Durante la partita contro il Napoli Immobile ha patito un nuovo problema muscolare; dopo gli esami clinici e strumentali al Paideia International Hospital, è stata evidenziata una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure dal caso, ma dovrà saltare sicuramente qualche partita. Sembra impossibile vederlo in campo nella doppia sfida di Conference League ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Stagione balorda per Ciro. Il centravanti dellanon è riuscito mai a trovare una certa continuità durante questa stagione, tanto da aver segnato solo undici reti in stagione, il dato più basso da quando veste la maglia biancoceleste, a causa degli infortuni. Ed il trentatreenne di Torre Annunziata deve fare nuovamente i conti con un problema fisico. Durante la partita contro il Napoliha patito un nuovo problema muscolare; dopo gli esami clinici e strumentali al Paideia International Hospital, è stata evidenziata una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure dal caso, ma dovràre sicuramente qualche partita. Sembra impossibile vederlo in campo nella doppia sfida di...

