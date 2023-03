(Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro degli Esteri: «Il contenimento e la repressione non faranno grande l'America e non fermeranno il rinnovamento di Pechino». Il piano per un incontro tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e lo speaker repubblicano Kevin McCarthy

"Il contenimento e la repressione non faranno grande'America e non fermeranno il rinnovamentoCina", ha detto Qin, il quale ha utilizzato il lessico proprio di Xi Jinping nell'addebitare al ...pronunciato dal ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, nel corsoconferenza stampa odierna. Se gli Stati Uniti ' non tireranno il freno e continueranno sul sentiero sbagliato, ...... nazionale e locale, la sua narrazione può cambiare'identità ... La pubblicazioneprima parte del sesto rapporto dell'Ipcc, al ... Come un ultimoad agire, sei anni dopo la Cop21. ...