"Lavoro? Non è un Paese per ragazze, oltre 50% limitate da stereotipi" (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – 8 marzo, Festa della donna, ma l'Italia non sembra essere ancora un Paese per ragazze. Stando infatti a quanto emerge dai dati del dossier dell'Osservatorio indifesa realizzato da Terre des Hommes e OneDay Group, che quest'anno ha coinvolto oltre 2.000 ragazze adolescenti dai 14 ai 26 anni, una su due si sente limitata nelle scelte sul futuro da stereotipi e retaggi maschilisti e il Lavoro è percepito come il luogo più a rischio discriminazione. Se il presente è complesso, spiega Terre des Hommes, le giovani sono consapevoli che in futuro, da adulte, dovranno lottare anche di più. Ritengono, infatti, che il luogo in cui si assiste a più discriminazione o violenza di genere sia il Lavoro: è al primo posto nelle loro risposte seguito dal web e dai mass media.

