Lautaro Martinez sulla lista dei desideri di tre club inglesi! I dettagli (Di martedì 7 marzo 2023) Lautaro Martinez sta attraversando un ottimo periodo di forma. L’Inter se lo gode ma deve stare attenta alle sirene provenienti dall’Inghilterra TENTAZIONI – Secondo quanto riportato da Fichajes.com, Lautaro Martinez sarebbe sul taccuino di tre squadre di Premier League. El Toro è il punto di riferimento offensivo della squadra di Simone Inzaghi, avendo già realizzato 14 gol in campionato. I club in Inghilterra interessati al numero 10 nerazzurro sono Arsenal, Chelsea e Manchester United. Fonte: Fichajes.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023)sta attraversando un ottimo periodo di forma. L’Inter se lo gode ma deve stare attenta alle sirene provenienti dall’Inghilterra TENTAZIONI – Secondo quanto riportato da Fichajes.com,sarebbe sul taccuino di tre squadre di Premier League. El Toro è il punto di riferimento offensivo della squadra di Simone Inzaghi, avendo già realizzato 14 gol in campionato. Iin Inghilterra interessati al numero 10 nerazzurro sono Arsenal, Chelsea e Manchester United. Fonte: Fichajes.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : L'MVP di #InterLecce è... Lautaro Martinez! ?? Guarda la clip in esclusiva solo su @RecastTV ?? #ForzaInter - internewsit : Lautaro Martinez sulla lista dei desideri di tre club inglesi! I dettagli - - nnfan66 : RT @Inter: L'MVP di #InterLecce è... Lautaro Martinez! ?? Guarda la clip in esclusiva solo su @RecastTV ?? #ForzaInter - Ockysaputraa : RT @Inter: L'MVP di #InterLecce è... Lautaro Martinez! ?? Guarda la clip in esclusiva solo su @RecastTV ?? #ForzaInter - deflicious_Akd : RT @Inter: L'MVP di #InterLecce è... Lautaro Martinez! ?? Guarda la clip in esclusiva solo su @RecastTV ?? #ForzaInter -