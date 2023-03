Lautaro Martinez | l’Inter ha il suo nuovo leader | esultanza non banale con Dumfries

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 marzo 2023)sempre più trascinatore dentro il campo, efuori. Contro il Lecce non solo ha segnato, ma l’non è statanei confronti del compagno di squadra Denzel, fino a quel momento insufficiente in campo ma importante con l’assist per il 2-0 finale.contro il Lecce è tornato a segnare dopo la brutta parentesi di Bologna con la sconfitta della squadra. L’argentino con la fascia al braccio non solo ha trascinato la squadra alla vittoria ancora una volta in questa stagione, ma ha mostrato grande carattere eship in campo soprattutto con l’dopo il gol del 2-0.non ...