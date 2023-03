Laura Cremaschi conquista Avanti un altro: il programma è tutto per lei (Di martedì 7 marzo 2023) Avanti un altro si ferma dAvanti a Laura Cremaschi; impossibile non ammirare la bellezza e il fascino di questa donna. InstagramPresente, come testimoniato dalle sue storie Instagram, allo stadio Olimpico per assistere a Roma Juventus (gara vinta dai giallorossi grazie alla rete di Mancini nel secondo tempo), Laura Cremaschi è una delle donne più belle e affascinanti che ci siano. Decisamente popolare nel mondo dello spettacolo, grazie soprattutto ad Avanti un altro, ha una notorietà importante anche a livello social. Il suo profilo Instagram, costantemente aggiornato con storie e post, vanta la bellezza di un milione di follower. Se parliamo di numeri non possiamo non citarne altre due; questa foto, infatti, ha un ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 marzo 2023)unsi ferma d; impossibile non ammirare la bellezza e il fascino di questa donna. InstagramPresente, come testimoniato dalle sue storie Instagram, allo stadio Olimpico per assistere a Roma Juventus (gara vinta dai giallorossi grazie alla rete di Mancini nel secondo tempo),è una delle donne più belle e affascinanti che ci siano. Decisamente popolare nel mondo dello spettacolo, grazie sopratadun, ha una notorietà importante anche a livello social. Il suo profilo Instagram, costantemente aggiornato con storie e post, vanta la bellezza di un milione di follower. Se parliamo di numeri non possiamo non citarne altre due; questa foto, infatti, ha un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kuroik3nshi : RT @dea_channel: dolci ricordi da Dubai per la divina Laura Cremaschi ???????????????? - MCalcioNews : Laura Cremaschi, bikini con trasparenza devastante: capolavoro - gdzingaro : RT @dea_channel: dolci ricordi da Dubai per la divina Laura Cremaschi ???????????????? - gallinienrico1 : RT @dea_channel: dolci ricordi da Dubai per la divina Laura Cremaschi ???????????????? - Owen19671 : RT @dea_channel: dolci ricordi da Dubai per la divina Laura Cremaschi ???????????????? -