L’attaccante modaiolo in Europa si dichiara alla Premier League | “E’ il mio sogno”

(Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-06 22:54:34 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: HOggi Victor Osimhen ha ricevuto il premio come miglior giocatore straniero del 2022 in Italia dall’Associazione della Stampa Estera. Il nigeriano ha parlato del grande talento calcistico che l’Africa nasconde, oltre che del grande momento che sta vivendo il Napoli a livello personale e di squadra. Ma Osimhen non poteva non guardare al futuro. “Sto lavorando sodo per realizzare il miodi giocare in”, hato., che finora ha segnato 11 gol nel 2023 e 14 nel campionato nazionale, si sente grato di essere dove si trova. “Per me è incredibile appartenere a uno dei cinque grandi campionati. Ma è ovvio che molte persone pensano che la ...