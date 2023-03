Latina, carabiniere spara e uccide il nuovo compagno dell’ex moglie: la donna è in gravi condizioni (Di martedì 7 marzo 2023) Momenti di paura in provincia di Latina a Suio Terme, frazione di Castelforte, al confine tra Lazio e Campania quando, nel pomeriggio di oggi, Martedì 7 Marzo 2023, il carabiniere 58enne Giuseppe Molinaro, uccide con un colpo di pistola il nuovo compagno dell’ex moglie, Giovanni Fidaleo, 60enne e direttore di un albergo della zona e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Momenti di paura in provincia dia Suio Terme, frazione di Castelforte, al confine tra Lazio e Campania quando, nel pomeriggio di oggi, Martedì 7 Marzo 2023, il58enne Giuseppe Molinaro,con un colpo di pistola il, Giovanni Fidaleo, 60enne e direttore di un albergo della zona e ... TAG24.

