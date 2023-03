Latina, carabiniere spara all’ex moglie e uccide un altro uomo in hotel. Poi si costituisce (Di martedì 7 marzo 2023) Un carabiniere di 58 anni si è costituito questo pomeriggio dopo aver sparato e ucciso un uomo e ferito gravemente una donna, sua ex moglie. L’agguato è avvenuto a Castelforte (Latina), nella zona termale di Suio al confine tra Lazio e Campania. Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, il carabiniere, 58 anni, avrebbe aperto il fuoco all’interno di un hotel contro le due persone: l’uomo – che secondo Repubblica sarebbe il direttore dell’hotel – è rimasto ucciso, la donna è stata colpita all’addome ed è in gravi condizioni. Soccorsa, è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma. L’omicida, in servizio a Carinola, si sarebbe prima dato alla fuga in auto, guidando in direzione di Caserta. Poi la ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Undi 58 anni si è costituito questo pomeriggio dopo averto e ucciso une ferito gravemente una donna, sua ex. L’agguato è avvenuto a Castelforte (), nella zona termale di Suio al confine tra Lazio e Campania. Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, il, 58 anni, avrebbe aperto il fuoco all’interno di uncontro le due persone: l’– che secondo Repubblica sarebbe il direttore dell’– è rimasto ucciso, la donna è stata colpita all’addome ed è in gravi condizioni. Soccorsa, è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma. L’omicida, in servizio a Carinola, si sarebbe prima dato alla fuga in auto, guidando in direzione di Caserta. Poi la ...

