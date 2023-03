L’Associazione Giovanni De Toma regala una felice Pasqua ai piccoli bisognosi di Benevento (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dolcezza e solidarietà, L’Associazione di volontariato Giovanni De Toma scende in campo in occasione della Santa Pasqua 2023. Grazie alla generosità dei simpatizzanti del sodalizio e alla collaborazione di alcuni supermercati della nostra città, anche quest’anno, in occasione della Pasqua, saremo accanto a chi ha più bisogno. Chi volesse farlo – afferma il presidente Alessio De Toma – può recarsi, dalla settimana prossima, in uno dei supermercati da noi indicati, e lì, d’accordo con il titolare, basterà comprare un gustoso uovo e lasciarlo in direzione per regalarlo ai tanti piccoli bisognosi. Le dolci sorprese Pasquali saranno distribuite dai volontari ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dolcezza e solidarietà,di volontariatoDescende in campo in occasione della Santa2023. Grazie alla generosità dei simpatizzanti del sodalizio e alla collaborazione di alcuni supermercati della nostra città, anche quest’anno, in occasione della, saremo accanto a chi ha più bisogno. Chi volesse farlo – afferma il presidente Alessio De– può recarsi, dalla settimana prossima, in uno dei supermercati da noi indicati, e lì, d’accordo con il titolare, basterà comprare un gustoso uovo e lasciarlo in direzione perrlo ai tanti. Le dolci sorpreseli saranno distribuite dai volontari ...

