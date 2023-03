Lascia il lavoro per fare la casalinga, dopo il divorzio il giudice condanna il marito: "Risarcimento da 200mila euro" (Di martedì 7 marzo 2023) Un tribunale spagnolo ha condannato un uomo a risarcire l'ex moglie con una somma di poco superiore ai 200mila euro, come Risarcimento per i lavori domestici svolti durante il loro matrimonio. Secondo il giudice, la donna ha infatti tutto il... Leggi su europa.today (Di martedì 7 marzo 2023) Un tribunale spagnolo hato un uomo a risarcire l'ex moglie con una somma di poco superiore ai, comeper i lavori domestici svolti durante il loro matrimonio. Secondo il, la donna ha infatti tutto il...

