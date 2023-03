“L’arrivo di Thiago Motta e Milito | cosa significa per la squadra”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 marzo 2023) Il Torino di Ivan Juric si rialza dopo la disfatta nel derby contro la Juventus! Ma che partita, signori e signore, contro unatosta come il Bologna! I granata hanno definitivamente trovato la strada giusta e lo dimostrano con una prestazione di altissimo livello. Il primo tempo è stato una vera e propria sinfonia del calcio, una sinfonia scandita dai passaggi precisi e dal gioco veloce. Nella ripresa, il Bologna ha cercato di mettere in difficoltà il Torino, ma i granata si sono difesi con grande coraggio e caparbietà, concedendo quasi niente agli avversari. Ma l’onore e la gloria vanno a quei ragazzi che in campo hanno dato tutto e di più per la maglia granata. E non possiamo non parlare dell’ultimo episodio del derby, quello che ha visto protagonista un giovane talento come Radonjic. Il ragazzo ha tanto da imparare, ma Juric crede in lui e lo ha dimostrato ...