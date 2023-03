L’arbitro Serra a Le Iene nega tutto: «A Mourinho ho detto: “ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area”» (Di martedì 7 marzo 2023) Continua la bufera su Serra, L’arbitro che durante Cremonese-Rome era il quarto uomo della gara e che è stato protagonista di un brutto litigio verbale con l’allenatore della Roma, José Mourinho. Mourinho, dopo quell’alterco, fu squalificato dalL’arbitro di gara. Dopo il ricorso della Roma, la squalifica è stata sospesa in attesa di avere nuovi e migliori elementi per poter decidere. Ma continuano le polemiche sul presunto (è ancora tutto da confermare) atteggiamento delL’arbitro. Le Iene hanno intervista L’arbitro Serra chiedendo direttamente a lui cosa si sono detti con Mourinho. Prima pero, Filippo Roma, l’inviato delle Iene, ha chiesto l’assistenza di Giuliano Callegari, non udente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Continua la bufera suche durante Cremonese-Rome era il quarto uomo della gara e che è stato protagonista di un brutto litigio verbale con l’allenatore della Roma, José, dopo quell’alterco, fu squalificato daldi gara. Dopo il ricorso della Roma, la squalifica è stata sospesa in attesa di avere nuovi e migliori elementi per poter decidere. Ma continuano le polemiche sul presunto (è ancorada confermare) atteggiamento del. Lehanno intervistachiedendo direttamente a lui cosa si sono detti con. Prima pero, Filippo Roma, l’inviato delle, ha chiesto l’assistenza di Giuliano Callegari, non udente ...

