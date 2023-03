L’appello disperato di Emma Heming per suo marito, Bruce Willis: “Basta dagli la caccia” (Di martedì 7 marzo 2023) È una Emma Heming decisa più che mai quella che affida a un video postato sui social network il proprio appello disperato per chiedere a stampa e fotografi di smetterla di perseguitare suo marito, la star di Hollywood, Bruce Willis. Dopo i problemi di afasia che avevano costretto l’attore di Die Hard e Pulp Fiction a chiudere anzitempo la propria carriera, a metà febbraio la vita della coppia, e dell’intera famiglia Willis, è stata completamente stravolta dalla diagnosi di demenza frontotemporale. Le prime immagini dopo il responso dei medici sono apparse in esclusiva sul Daily Mail e ritraevano Bruce Willis mentre si concedeva un caffè a Santa Monica in compagnia di due amici. Scatti che hanno turbato Emma ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 marzo 2023) È unadecisa più che mai quella che affida a un video postato sui social network il proprio appelloper chiedere a stampa e fotografi di smetterla di perseguitare suo, la star di Hollywood,. Dopo i problemi di afasia che avevano costretto l’attore di Die Hard e Pulp Fiction a chiudere anzitempo la propria carriera, a metà febbraio la vita della coppia, e dell’intera famiglia, è stata completamente stravolta dalla diagnosi di demenza frontotemporale. Le prime immagini dopo il responso dei medici sono apparse in esclusiva sul Daily Mail e ritraevanomentre si concedeva un caffè a Santa Monica in compagnia di due amici. Scatti che hanno turbato...

