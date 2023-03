L’appello di Antonella Fiordelisi rivolto alla sorella: l’intervento di Ginevra Lamborghini (Di martedì 7 marzo 2023) Antonella Fiordelisi parla per la prima volta della sorella: le parole di conforto di Ginevra Lamborghini dallo studio Antonella Fiordelisi negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip ha parlato per la prima volta della sorella Maria Antoniella. La nota influencer ha svelato inediti dettagli del loro rapporto. Leggi anche –> Matteo Diamante sbotta e prende le difese di Nikita: “Solo cattiverie” Le parole di conforto di Ginevra Lamborghini… La Vip nella Casa ha svelato di avere una sorella Maria Antonietta che non vede da diversi anni. La Fiordelisi dichiara: “Fino a quattro anni fa, ci vedevamo almeno due-tre volte l’anno, ai compleanni, alle feste più importanti. Io ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023)parla per la prima volta della: le parole di conforto didallo studionegli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip ha parlato per la prima volta dellaMaria Antoniella. La nota influencer ha svelato inediti dettagli del loro rapporto. Leggi anche –> Matteo Diamante sbotta e prende le difese di Nikita: “Solo cattiverie” Le parole di conforto di… La Vip nella Casa ha svelato di avere unaMaria Antonietta che non vede da diversi anni. Ladichiara: “Fino a quattro anni fa, ci vedevamo almeno due-tre volte l’anno, ai compleanni, alle feste più importanti. Io ...

