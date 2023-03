Laporta sul caso Negreira | «Stanno danneggiando il Barcellona perché abbiamo detto no ai fondi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 marzo 2023) Joan, presidente del, ha partecipato a una discussione al Círculo Ecuestre, in cui si è affrontato il, i rapporti con al Liga e il presidente della federazione spagnola Tabas, riportata dal Mundo Deportivo. Sulconducendo una campagna per danneggiare gli interessi del club. È una campagna volta a controllare il club. LaLiga non ha accettato che il Barça non abbia firmato con CVC, cosa che ci ha costretto a vendere i diritti televisivi per 50 anni. Noi trovare soluzioni migliori». Sulle pressioni della Liga «Siamo partiti bene,salvato economicamente il club e non possiamo continuare in questo modo. Dobbiamo fare un piano di fattibilità. Quello che vedo è che ci sono solo notizie negative e ...