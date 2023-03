Laporta conferma | 'Faremo una proposta per rinnovare Xavi e Busquets'

... frequentata da over 65 autosufficienti, l'Istituto Omnicomprensivo "Raffaele", che ha ... responsabile del settore Anziani della Cooperativa Sociale 'Il Quadrifoglio' -la forza ...Lo spiega a ilfattoquotidiano.it Michele, presidente di Agritalia , organizzazione di ... Loil presidente di Agritalia : "La ricerca potrebbe certamente aiutarci nell'adattamento ai ...... dopo l'incontro il padre, Jorge, e il presidente. L'ipotesi non dispiace neanche all'... La squadra di Beckham sta spingendo seriamente per l'arrivo di Messi e Busquets, comelo stesso ...

Laporta conferma: 'Faremo una proposta per rinnovare Xavi e ... Calciomercato.com

Intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato del futuro e dei rinnovi dell'allenatore Xavi Hernandez e del centrocampista Sergio Busquets. "Credo ...La Casa di Quartiere “La Meglio Gioventù” di Fabro è stata una delle tappe della Giornata nazionale della Cura ...