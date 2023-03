Lanterna Verde | Ryan Reynolds sul flop | Troppi soldi per gli effetti speciali senza pensare al personaggio

(Di martedì 7 marzo 2023)è tornato a parlare dei disastrosi risultati ottenuti al box office dispiegando quale è stato uno dei problemi principali del film.è tornato a parlare dimentre era uno degli ospiti del festival Just for Laughs a Londra, affrontando anche i motivi per ilai box office. La star canadese ha ammesso che ha avuto bisogno di vari anni per elaborare emotivamente il disastroso risultato ottenuto dal film tratto dai fumetti., ricordando quanto accaduto nel 2011 con, ha spiegato: "C'erano semplicemente troppe persone che spendevanoe quando ...

In una recente chiacchierata con Variety Ryan Reynolds è tornato a parlare di Lanterna Verde, il cinecomic di cui è stato protagonista nel 2011. Il film non ha avuto un enorme successo, e secondo Reynolds l'attore riconosce pienamente che il film non ha funzionato.

