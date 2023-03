Lamborghini LB744 | supersportiva ibrida da 1 015 cavalli

(Di martedì 7 marzo 2023), la prima supercardi Sant'Agata Bolognese non ha un nome ancora ufficiale, la sigla è quella del progetto, ma ha una anima ben definita. Da oltre 1.000, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EstebBeltramino : Il futuro di Lamborghini si chiama anche LB744 #motori - MotoriSuMotori : Lamborghini LB744: svelate le prime informazioni sulla supercar ibrida plug-in - -

, la prima supercar ibrida di Sant'Agata Bolognese non ha un nome ancora ufficiale, la sigla è quella del progetto, ma ha una anima ben definita. Da oltre 1.000 cavalli , per ...Il processo di elettrificazione della gammasta per entrare nel vivo con la nuova, una supersportiva ibrida plug - in che la casa automobilistica del Toro farà debuttare entro la fine dell'anno. I primi dettagli riguardo a ...V12, UNA CERTEZZA - Nome in codice: si riferiscono così gli ingegneri dellaalla loro nuova supercar , ma in attesa di conoscere il suo vero nome e tutti i suoi particolari, da ...

Lamborghini LB744: Il nuovo paradigma tra le supersportive ibride Lamborghini

Lamborghini LB744, la prima supercar ibrida di Sant’Agata Bolognese non ha un nome ancora ufficiale, la sigla è quella del progetto, ma ha una anima ben definita. Da oltre 1.000 cavalli, per ...Il futuro di Lamborghini passa anche dalla sigla LB744, ovvero il progetto dedicato alla prima supersportiva Hphev della casa di Sant'Agata Bolognese. (ANSA) ...