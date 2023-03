Lamborghini | il nuovo motore V12 è ibrido plug-in – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Il prossimo 29 marzo sarà svelata la nuova supercar a 12 cilindri della. Tuttavia, quasi per ingannare l’attesa, la casa del Toro ha diramato le prime informazioni tecniche ufficiali del modello che pensionerà la Aventador. La vettura sarà spinta da unpowertrainricaricabile da ben 1.015 cavalli di potenza massima: si compone di un V12 termico, unelettrico dietro e due davanti, a motorizzare l’assale anteriore in modo da avere le quattro ruote motrici. Rispetto al precedente propulsore, il V12 è stato ruotato di 180° e presenta la trasmissione – costituita da un cambio doppia frizione a otto marce, montato trasversalmente – a valle del monoblocco (e non più davanti), collegata alle sole ruote posteriori. Sparisce l’albero di trasmissione fisico, tradizionalmente collocato ...