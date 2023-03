Lamborghini - 1 015 CV e tre motori elettrici per la nuova V12 plug-in

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 marzo 2023) Devo darvi due notizie, una buona e una cattiva. Parto da quest'ultima ché si fa sempre così: sono appena stato a Sant'Agata Bolognese a vedere l'attesissima erede della Aventador, sigla di progetto LB744, ma fino alla sera del 29 marzo non possiamo mostrarvela e nemmeno dirvi come si chiama. Quella bella, invece, è che il V12 è vivo, vegeto ed è in gran forma: ha perso peso, nonostante sia sempre un 6.5 aspirato, e ha più slancio che mai, ora allunga a 9.500 giri e non oso immaginare che musica lassù. Certo, adesso non è più solo perché deve condividere l'appartamento con tree relativi inverter, con una batteria al litio e con una presa di ricarica. Ma tutto il pacchetto, nel complesso, pare promettere davvero bene e adesso vi spiego perché. Non chiamatela Phev, è una Hpev. Oggi, infatti, ci è concesso parlare soltanto del nuovo ...