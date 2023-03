Laika, in mostra a Roma le opere iconiche della street artist (Di martedì 7 marzo 2023) Un’ ‘attacchina Romana’ capace di tappezzare i muri del mondo con opere d’arte di grande potenza visiva che lanciano messaggi per scrollare via l’indifferenza da chi le guarda. Laika è una delle artiste più importanti della scena street art italiana e internazionale e ora arriva una bella opportunità per immergersi nel suo mondo e nelle sue immagini, molte delle quali diventate iconiche. L’appuntamento è da sabato 11 marzo alle ore 18.00 presso la Galleria d’Arte Rosso20sette arte contemporanea di Roma a via del Sudario, dove sarà visitabile la prima mostra personale di Laika dal titolo Art Is (Not) A Game, a cura di Tiziana Cino e Stefano Ferraro e accompagnata da un testo di Edoardo ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 7 marzo 2023) Un’ ‘attacchinana’ capace di tappezzare i muri del mondo cond’arte di grande potenza visiva che lanciano messaggi per scrollare via l’indifferenza da chi le guarda.è una dellee più importantiscenaart italiana e internazionale e ora arriva una bella opportunità per immergersi nel suo mondo e nelle sue immagini, molte delle quali diventate. L’appuntamento è da sabato 11 marzo alle ore 18.00 presso la Galleria d’Arte Rosso20sette arte contemporanea dia via del Sudario, dove sarà visitabile la primapersonale didal titolo Art Is (Not) A Game, a cura di Tiziana Cino e Stefano Ferraro e accompagnata da un testo di Edoardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Laika, in mostra a Roma le opere iconiche della street artist - MagTua : #Laika, in #mostra a #Roma le opere iconiche della street artist #StreetArt - MondoRaroBlog : Verrà inaugurata sabato 11 marzo alle ore 18.00 presso la Galleria d’Arte Rosso20sette arte contemporanea di Roma,… - RadioWebItalia : Roma la prima mostra della street artist Laika - Different__Mag : “Laika – Art is (not) a game” alla Rosso20sette Arte Contemporanea di Roma dall’11 marzo al 22 aprile 2023.… -