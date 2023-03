Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L'agenzia di Pioli apre una sede in Africa: La GG11, società che cura gli interessi di tanti calciatori e allenator… - ansacalciosport : Società procura sportiva che segue Pioli apre ufficio in Africa. La GG11 è la prima agenzia di questo tipo in Europ… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Società procura sportiva che segue Pioli apre ufficio in Africa La GG11 è la prima agenzia di questo tipo in Europa a farlo - sportli26181512 : Calciomercato, la G11 si espande e apre una sede in Costa d'Avorio: Non solo Europa. L'agenzia G11, che gestisce tr… - Agenzia_Ansa : Minuto 13', lo Stadio Artemio Franchi, i tifosi viola e milanisti iniziano ad applaudire e Fiorentina-Milan si ferm… -

La GG11, società che cura gli interessi di tanti calciatori e allenatori come anche il tecnico del Milan, Stefano Pioli, sarà la prima agenzia di procura sportiva in Europa ad aprire un ufficio in Africa. La sede sarà aperta in Costa d'Avorio, con l'inaugurazione dell'ufficio ad Abidjan. L'agenzia G11, che gestisce tra gli altri Pioli, Vicario e Traorè, apre una sede in Costa d'Avorio a caccia di talenti africani. 'La nostra presenza nel continente africano diventa anche fisica, con l'apertura dell'ufficio ad Abidjan.'

