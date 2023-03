L’aeroporto di Fiumicino ottiene cinque stelle da Skytrax. Troncone di AdR: “Siamo alla pari dei grandi hub asiatici” (Di martedì 7 marzo 2023) Fiumicino è il miglior aeroporto in Europa per la qualità da cinque anni, ora aggiunge anche il prestigioso premio delle 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. La valutazione a cinque stelle, ottenuta al termine di un’approfondita analisi dei servizi e delle strutture dei terminal condotta nel corso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023)è il miglior aeroporto in Europa per la qualità daanni, ora aggiunge anche il prestigioso premio delle 5, il massimo riconoscimento assegnato dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. La valutazione a, ottenuta al termine di un’approfondita analisi dei servizi e delle strutture dei terminal condotta nel corso ... TAG24.

L'Aeroporto di Fiumicino festeggia le "5 stelle Skytrax" L'aeroporto di Fiumicino festeggia assieme ai suoi passeggeri le "5 stelle Skytrax" , il più alto riconoscimento assegnato il 26 gennaio scorso dall'agenzia di rating del settore aereo, che riconosce ... Ryanair annuncia il nuovo volo diretto tra Crotone e Roma ... che sarà operato tutti i giorni, partirà dall'aeroporto di Sant'Anna alle ore 8 del mattino e arriverà a Fiumicino alle 9. Troncone (Adr): 'Pronti ad andare oltre le 5 stelle Skytrax' L'aeroporto di Fiumicino, valutato miglior aeroporto europeo per la qualità da 5 anni, ha ottenuto le 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall'organizzazione internazionale di rating ...