Ladri a casa dell’ex vicesindaco sotto scorta da 11 anni (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ladri a casa dell’ex vicesindaco di Aversa e Mondragone, Benedetto Zoccola, attualmente consigliere nel comune calabrese di San Luca (Reggio Calabria), che da 11 anni vive sotto scorta per le minacce della camorra. Il fatto è accaduto tre settimane fa ma solo oggi Zoccola ha deciso di raccontarlo con un post su facebook, pubblicando anche alcuni frame dei banditi ripresi dalle telecamere dell’abitazione. Lo ha fatto “perché – dice – il silenzio uccide. Nel corso della notte due persone si sono introdotte in casa mentre io e mia moglie, incinta di 8 mesi, stavamo dormendo. Per fortuna ci siamo svegliati ed è stato evitato il peggio, anche se mia moglie è finita in ospedale per lo spavento! (poi dimessa, ndr). La ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –di Aversa e Mondragone, Benedetto Zoccola, attualmente consigliere nel comune calabrese di San Luca (Reggio Calabria), che da 11viveper le minacce della camorra. Il fatto è accaduto tre settimane fa ma solo oggi Zoccola ha deciso di raccontarlo con un post su facebook, pubblicando anche alcuni frame dei banditi ripresi dalle telecamere dell’abitazione. Lo ha fatto “perché – dice – il silenzio uccide. Nel corso della notte due persone si sono introdotte inmentre io e mia moglie, incinta di 8 mesi, stavamo dormendo. Per fortuna ci siamo svegliati ed è stato evitato il peggio, anche se mia moglie è finita in ospedale per lo spavento! (poi dimessa, ndr). La ...

