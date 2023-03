La Wii U può smettere di funzionare se non la usi

(Di martedì 7 marzo 2023) Per via di un problema alla memoria interna, che può danneggiarsi in modo irreparabile se lasciata dormiente troppo a lungo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... afrizox : Sono entrata nel mio trip di hyperfixation in cui WII HIII nulla mi può tangere sono imbattibile e farò assolutamen… -

... Twilight Princess; pur avendola già suU dovrei ricomprarla per poterla giocare anche sulla ... ma anche e soprattutto perché erano più belli! Di fronte a una situazione simile, sidavvero dire ...Lafu una rampa di lancio che portò ST nell'orbita di Apple: oggi l'azienda di Cupertino è tra ... e ST lo ha guadagnato per quella che ancora oggiessere considerata la sua invenzione più ...Il Pass percorsi aggiuntivi da 48 percorsi siacquistare per 24,99 euro oppure come parte dell'... uscito nel 2014 perU. È uno dei migliori giochi di sempre per copie vendute, ed è di sicuro ...