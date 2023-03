(Di martedì 7 marzo 2023) Ladell’ex presidente americano Donaldè in unaregistrata adei dei prigionieri accusati di aver partecipato all’assalto adel 6 gennaio 2021. Nel brano, intitolato “Justice for All”,recita il giuramento di fedeltà, mentre il J6 Prison Choir canta l’inno nazionale. Ladiin una

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : La voce di Trump in una canzone a favore dell’assalto a Capitol Hill - daniele11733 : CPAC E IL RITORNO DI TRUMP: 'IO SONO LA VOSTRA VOCE...IL VOSTRO GUERRIER... - daniele11733 : CPAC E IL RITORNO DI TRUMP: 'IO SONO LA VOSTRA VOCE...IL VOSTRO GUERRIER... - daniele11733 : CPAC E IL RITORNO DI TRUMP: 'IO SONO LA VOSTRA VOCE...IL VOSTRO GUERRIER... - voce_neldeserto : @giuliano_sant Non ti voglio contraddire, ma tutti i presidenti americani sono fortemente sponsorizzati dalle indus… -

... sensibile agli argomenti del premier ungherese Viktor Orban e chiamato in passato il "Donald... Il sessantunenne Pavel è l'opposto: pur non alzando mai i toni della, ha battuto Babis con il ...Neanche nei sogni più arditi di, nelle fantasie più morbose di un 1 per cento, di un ... controsoffitti archiviati come 'messa in sicurezza dell'edificio', vasche idromassaggio sotto la'...Mentre il coro intona l'inno nazionale statunitense entra ladi Donaldche recita le parole del giuramento. Poi tutto termina con il grido di incitamento: "Usa! Usa! Usa!". I profitti del ...

Trump, la sua voce in una canzone con i responsabili dell'assalto a Capitol Hill. Video Sky Tg24

La voce di Trump è in una canzone registrata a favore dei dei prigionieri accusati di aver partecipato all’assalto a Capitol Hill.L’ex presidente è in testa ai sondaggi, ma il governatore della Florida punta sul fatto di essere una figura meno controversa ...