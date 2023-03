La voce di Satana: facciamo attenzione a come agisce nella nostra vita (Di martedì 7 marzo 2023) Non sempre riusciamo a capire quando e come ci insidia, ma lo fa spesso. Con gesti, azioni, per bocca di altre persone. Satana ci dà fastidio ogni giorno, cerca di farci cadere in tentazione, allontanandoci dalla volontà di Dio. C’è un Santo che ci aiuta, anche, a comprendere la voce di Satana che è molto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 7 marzo 2023) Non sempre riusciamo a capire quando eci insidia, ma lo fa spesso. Con gesti, azioni, per bocca di altre persone.ci dà fastidio ogni giorno, cerca di farci cadere in tentazione, allontanandoci dalla volontà di Dio. C’è un Santo che ci aiuta, anche, a comprendere ladiche è molto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

