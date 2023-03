La via stretta dell’alleanza necessaria tra Pd e 5Stelle (Di martedì 7 marzo 2023) L’abbraccio tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein alla manifestazione antifascista di Firenze, officiante Landini, ha tutte le potenzialità iconografiche per incarnare la metafora della ricostruzione del blocco storico tradizionale della first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 7 marzo 2023) L’abbraccio tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein alla manifestazione antifascista di Firenze, officiante Landini, ha tutte le potenzialità iconografiche per incarnare la metafora della ricostruzione del blocco storico tradizionale della first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottobrerosa : RT @petergomezblog: Il Reddito di cittadinanza cambierà nome: diventa Mia. Cala l’importo per gli occupabili (375 euro) e c’è la stretta su… - Luciano777777 : Come se niente fosse accaduto a #Cutro. #Lega la rovina dell'#Italia. Per la PDC una spina nel fianco. #Salvini sfi… - hiboss_hiboss : Comunque cambi l'etichetta, la sostanza resta. Gente malata in testa che non sa cosa sia la libertà. Nuova stretta… - CiaoKarol : RIFLESSIONI PER IL CAMMINO DI QUARESIMA?? Insegnami, Signore, la via più facile per raggiungere te. È ben noto che… - francofontana43 : La via stretta dell’alleanza necessaria tra Pd e 5Stelle Conte dovrà recuperare l'astensionismo popolare, dirottand… -