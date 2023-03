La veggente di Trevignano condannata a 2 anni per bancarotta. Anche il vescovo avvia un’inchiesta (Di martedì 7 marzo 2023) Maria Giuseppa Scarpulla, la 53enne imprenditrice di origini siciliane nota alle cronache come la veggente della Madonna di Trevignano, è stata condannata a due anni di reclusione in primo grado per bancarotta fraudolenta, con pena sospesa. La donna dopo una lunga attività da imprenditrice è diventata veggente, e ha cambiato Anche “identità”: da Maria Giuseppa Scarpulla, è diventata appunto Gisella Cardia (dal cognome del marito Gianni Cardia). La veggente ha fondato un’associazione con tanto di sito internet: agli aderenti viene chiesta un’iscrizione a pagamento di una tariffa minima di 50 euro. Da tempo migliaia di persone si radunano quindi intorno alla statua della Madonna di Trevignano, il piccolo Comune ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Maria Giuseppa Scarpulla, la 53enne imprenditrice di origini siciliane nota alle cronache come ladella Madonna di, è stataa duedi reclusione in primo grado perfraudolenta, con pena sospesa. La donna dopo una lunga attività da imprenditrice è diventata, e ha cambiato“identità”: da Maria Giuseppa Scarpulla, è diventata appunto Gisella Cardia (dal cognome del marito GiCardia). Laha fondato un’associazione con tanto di sito internet: agli aderenti viene chiesta un’iscrizione a pagamento di una tariffa minima di 50 euro. Da tempo migliaia di persone si radunano quindi intorno alla statua della Madonna di, il piccolo Comune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : La veggente di Trevignano condannata per bancarotta [a cura della redazione Roma] - mimma42 : RT @doluccia16: Sostiene che la Madonna avrebbe scelto una condannata per bancarotta fraudolenta. Non so se credere ancora alla veggente di… - rebeccalandi88 : Gisella, la veggente di Trevignano che dice di parlare con la Madonna condannata per bancarotta… - JJ1897JJ : RT @doluccia16: Sostiene che la Madonna avrebbe scelto una condannata per bancarotta fraudolenta. Non so se credere ancora alla veggente di… - liberadidonna1 : RT @repubblica: La veggente di Trevignano condannata per bancarotta [a cura della redazione Roma] -