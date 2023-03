La Uefa sul Ffp: «Abbiamo perfezionato le regole e introdotte di nuove, come il costo di squadra» (Di martedì 7 marzo 2023) Andrea Traverso, Director Financial Sustainability and Research della Uefa, spiega le novità che l’organismo del calcio europeo vuole apportare al nuovo Fair Play Finanziario nel documento allegato al bilancio della Federcalcio continentale per l’esercizio 2021/22. Le sue parole sono riportate da Calcio e Finanza. Si tratta, dice Traverso, di un’evoluzione del Fair Play finanziario. «Le nuove regole sono un’evoluzione del Ffp. I regolamenti devono essere costantemente adattati e monitorati in funzione dell’evoluzione del mercato e del contesto in cui operano i club. Ma è un’evoluzione importante, non solo estetica, è un importante passo in avanti. Oltre a perfezionare le regole esistenti, ne Abbiamo introdotte di nuove, in particolare la regola del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Andrea Traverso, Director Financial Sustainability and Research della, spiega le novità che l’organismo del calcio europeo vuole apportare al nuovo Fair Play Finanziario nel documento allegato al bilancio della Federcalcio continentale per l’esercizio 2021/22. Le sue parole sono riportate da Calcio e Finanza. Si tratta, dice Traverso, di un’evoluzione del Fair Play finanziario. «Lesono un’evoluzione del Ffp. I regolamenti devono essere costantemente adattati e monitorati in funzione dell’evoluzione del mercato e del contesto in cui operano i club. Ma è un’evoluzione importante, non solo estetica, è un importante passo in avanti. Oltre a perfezionare leesistenti, nedi, in particolare la regola del ...

