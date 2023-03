La UEFA monitora il caso Juve | pronta ad agire dopo la giustizia italiana

(Di martedì 7 marzo 2023) Lacontrolla da vicino gli sviluppi deled èa sanzionare i bianconeri con l’esclusione dalla competizioni Lasegue con interesse le vicende giudiziarie della. Come riportato da Tuttosport, l’organismo che controlla il calcio europeo aspetta che lafaccia il suo corso per poi entrare nel merito delle sanzioni internazionali. Dovrebbe esserel’esclusione dei bianconeri dalle coppe europee per almeno una stagione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Caso Juve, la UEFA monitora: interverrà dopo la giustizia italiana, possibile esclusione TUTTO mercato WEB

