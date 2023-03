La tragedia di Guidonia e l’altruismo eroico di un pilota (Di martedì 7 marzo 2023) Il tragico scontro tra due aerei di addestramento militari nel cielo di Guidonia ha provocato in tutti un grande dolore per la perdita dei due piloti coinvolti. Ma il tragico episodio suscita anche... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 marzo 2023) Il tragico scontro tra due aerei di addestramento militari nel cielo diha provocato in tutti un grande dolore per la perdita dei due piloti coinvolti. Ma il tragico episodio suscita anche... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Aerei precipitati a Guidonia, lo strazio del papà del maggiore Meneghello: ‘Una tragedia immensa’ - VgAdele : RT @Geronim22285766: La Tragedia e’ terribile per 2 ragazzi Servitori dello Stato ma questi so’ quelli che dovrebbero anda’ in Guerra contr… - cocchi2a : RT @francofontana43: Guidonia. Muoiono due piloti dell’Aeronautica in uno scontro durante un’esercitazione eseguita sopra il centro abitato… - cronachelucane : LA BASILICATA PIANGE IL PILOTA LUCANO - Guidonia dramma aeronautica: tragedia in volo durante un’esercitazione di a… - betta47 : RT @dariodangelo91: ?????? Tragedia nei cieli di #Guidonia Montecelio. Morti due piloti durante un volo di addestramento a bordo di velivoli d… -