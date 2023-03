La talpa dei Casamonica ai tavoli in Prefettura sulle occupazioni | ma l' assessore non lo ricorda

(Di martedì 7 marzo 2023) L'alla Sicurezza del Comune di Roma, Monica Lucarelli, dimentica o omette un particolare non secondario. Non è vero che la sua ex collaboratrice Camilla Marianera, arrestata il 14 febbraio con l'accusa di essere lain Procura della malavita romana a partire dai, "ha partecipato solo una volta senza di me a un tavolo incon il capo di gabinetto del Campidoglio per l’organizzazione dei funerali di papa Ratzinger", come ha dichiarato Lucarelli, esponente della giunta Gualtieri appena scoppiato il caso. Da quanto risulta dai documenti in possesso del Foglio, la giovane aspirante avvocato (assunta dal Comune con un contratto da 48mila euro all'anno), lo scorso 27 gennaio andò inper Roma Capitale per fare il punto sulla situazione degli immobili occupati. ...

