La superiorità di Osimhen è diventata evidente

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 7 marzo 2023) Cos’è un premio mensile votato dai propri colleghi, sulla base della selezione di un’oscura rivista online, in confronto all’omaggio di un popolo che ti dedica uova di pasqua, torte, cappuccini, pizze? Victorha vinto il premio AIC di giocatore del mese di febbraio (2023) ma in queste ultime settimane è soprattutto entrato nel nostro immaginario. Nessuno meglio di lui – neanche Kvaratskhelia – rappresenta lo straordinario stato di forma del Napoli di Spalletti. Quella fame che rende impossibile fermarlo, quel desiderio di vincere che le vittorie non estinguono ma rinnovano, come un vampiro che ha appena assaggiato il sangue umano e ne vuole ancora. Parliamo di febbraio, in cui ha segnato 5 gol in 5 partite in campionato (aggiungete un gol e una partita in Champions League, nell’andata degli ottavi di finale con il Francoforte), ma è dall’inizio della ...