La strigliata del presidente del Congo a Macron, nervi tesi sul colonialismo francese: «Iniziate a guardarci diversamente, senza paternalismo» – Il video (Di martedì 7 marzo 2023) «Iniziate a guardarci in modo diverso, senza paternalismo». Così il presidente della Repubblica Democratica del Congo Félix Tshisekedi si è rivolto al suo omologo francese Emmanuel Macron durante una conferenza stampa tenutasi il 4 marzo nella capitale del Paese africano Kinshasa. Parole dure che partono dalla questione della Françafrique. L'inquilino dell'Eliseo ha assicurato che la Francia «si impegna a fare un altro passo verso un nuovo approccio» nei confronti degli Stati francofoni del continente. «L'ho incalzato sull'argomento perché sono convinto che la Françafrique sia obsoleta», ha detto Tshisekedi riferendosi a Macron nel Palais de la Nation, dove il Congo dichiarò la propria indipendenza dal Belgio nel ...

