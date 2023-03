La strana sponda tra Biden e i repubblicani sul crimine (Di martedì 7 marzo 2023) E’ una sponda inedita quella che va delineandosi tra l’amministrazione Biden e i parlamentari repubblicani. La settimana scorsa, il presidente americano ha reso noto che non ha intenzione di apporre il veto a una risoluzione parlamentare, principalmente sostenuta dall’elefantino, che punta a bloccare alcune modifiche al codice penale di Washington Dc: modifiche che, se approvate dal Congresso, ridurrebbero le pene massime per determinati crimini. La risoluzione, che sarà adesso discussa in Senato, era già stata approvata a febbraio dalla Camera dei rappresentanti anche con il voto di 31 deputati dem: questo perché l’area più centrista dell’asinello è fondamentalmente favorevole a tale provvedimento. Non a caso, anche alcuni senatori dem di quell’area potrebbero votare assieme ai repubblicani questa settimana. ... Leggi su panorama (Di martedì 7 marzo 2023) E’ unainedita quella che va delineandosi tra l’amministrazionee i parlamentari. La settimana scorsa, il presidente americano ha reso noto che non ha intenzione di apporre il veto a una risoluzione parlamentare, principalmente sostenuta dall’elefantino, che punta a bloccare alcune modifiche al codice penale di Washington Dc: modifiche che, se approvate dal Congresso, ridurrebbero le pene massime per determinati crimini. La risoluzione, che sarà adesso discussa in Senato, era già stata approvata a febbraio dalla Camera dei rappresentanti anche con il voto di 31 deputati dem: questo perché l’area più centrista dell’asinello è fondamentalmente favorevole a tale provvedimento. Non a caso, anche alcuni senatori dem di quell’area potrebbero votare assieme aiquesta settimana. ...

