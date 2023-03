La storia di Laura per vincere l’autismo, l’incontro voluto dall’Associazione ‘Salute&Territorio’ (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa storia di forza e coraggio raccontata da una mamma speciale è stato il tema che l’Associazione “Salute & Territorio” del Presidente Alfredo Lavorgna sabato a Cerreto Sannita (Bn) ha presentato ad una numerosa platea al Palazzo del Genio. “…Laura coraggio !!! è il titolo del libro scritto da Mariarosaria Canzano, donna di cultura che ha deciso di dedicare la sua vita oltre all’insegnamento a sua figlia Laura…” “Abbiamo deciso di dedicare questo secondo appuntamento dell’Associazione per divulgare le problematiche del disturbo dello spettro autistico” – continua il Presidente “la definizione di ‘autismo’, una patologia dalle mille facce e dai mille modi di manifestarsi, in se per se è terribilmente limitativa perché nasconde tantissime tipologie e diversi livelli accuratamente descritte da Mariarosaria ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLadi forza e coraggio raccontata da una mamma speciale è stato il tema che l’Associazione “Salute & Territorio” del Presidente Alfredo Lavorgna sabato a Cerreto Sannita (Bn) ha presentato ad una numerosa platea al Palazzo del Genio. “…coraggio !!! è il titolo del libro scritto da Mariarosaria Canzano, donna di cultura che ha deciso di dedicare la sua vita oltre all’insegnamento a sua figlia…” “Abbiamo deciso di dedicare questo secondo appuntamento dell’Associazione per divulgare le problematiche del disturbo dello spettro autistico” – continua il Presidente “la definizione di ‘autismo’, una patologia dalle mille facce e dai mille modi di manifestarsi, in se per se è terribilmente limitativa perché nasconde tantissime tipologie e diversi livelli accuratamente descritte da Mariarosaria ...

