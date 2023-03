La solidarietà dei Cdr de Ilfattoquotidiano.it e del Fatto Quotidiano ai colleghi del Domani (Di martedì 7 marzo 2023) I Comitati di redazione del Fatto Quotidiano e de IlFattoQuotidiano.it esprimono la propria solidarietà ai colleghi del Domani, vittime di una gravissima intimidazione alla libertà di stampa e giudica inaccettabile l’uso spregiudicato delle querele come strumento per imbrigliare il lavoro dei giornalisti. I Comitati di redazione del Fatto Quotidiano e de IlFattoQuotidiano.it L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) I Comitati di redazione dele de.it esprimono la propriaaidel, vittime di una gravissima intimidazione alla libertà di stampa e giudica inaccettabile l’uso spregiudicato delle querele come strumento per imbrigliare il lavoro dei giornalisti. I Comitati di redazione dele de.it L'articolo proviene da Il

