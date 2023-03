La società cambia se modifichiamo le nostre abitudini. La tecnologia non basta per innovare (Di martedì 7 marzo 2023) Nel modello economico della crescita ogni cambiamento diventa un fallimento. Ogni tentativo di reazione viene soffocato. E’ chiaro che per cambiare la realtà intorno a noi, la nostra cultura, la nostra società, la nostra economia dovremmo agire per cambiare le nostre abitudini, individuali e collettive. Eppure sembra un’impresa titanica. Il modello della crescita ci condiziona anche in questo. Lo fa con il modello iperproduttivo e iperconsumistico che investe le nostre vite riempiendo tutti gli spazi del nostro tempo sottraendoci forze e risucchiando energie. Il cambiamento ha bisogno di spazi di trasformazione, momenti di riflessione, di radicamento e poi di azione. Se non abbiamo il tempo di fare tutto questo come pensiamo che la nostra vita e con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Nel modello economico della crescita ognimento diventa un fallimento. Ogni tentativo di reazione viene soffocato. E’ chiaro che perre la realtà intorno a noi, la nostra cultura, la nostra, la nostra economia dovremmo agire perre le, individuali e collettive. Eppure sembra un’impresa titanica. Il modello della crescita ci condiziona anche in questo. Lo fa con il modello iperproduttivo e iperconsumistico che investe levite riempiendo tutti gli spazi del nostro tempo sottraendoci forze e risucchiando energie. Ilmento ha bisogno di spazi di trasformazione, momenti di riflessione, di radicamento e poi di azione. Se non abbiamo il tempo di fare tutto questo come pensiamo che la nostra vita e con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asromaliveit1 : ??La #ASRoma ha emesso un nuovo bond da 175 milioni di euro. Sono undici le società ad averlo sottoscritto, ecco cos… - MorenoBaccichet : @Alex_Cavasinni @wazzaCN Se cambia la società. - BackMassy : @wazzaCN Dovesse (dubito) essere vera questa notizia se arrivasse da noi sarebbe solo perché si sbloccano i fondi c… - AiseStampa : L’orientamento per una società che cambia: ItKam a Firenze per Didacta - PeppeMgl : RT @gcostanzo85: @Chiariello_CS Chiariello profeta di una narrazione tossica fin dall'alba dei tempi. Cambia versione in base a come gli gi… -