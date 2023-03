La sinistra punta il dito su Salvini, ma è una bufala totale: il dato sui migranti morti (Di martedì 7 marzo 2023) Tra le accuse piovute addosso al governo dopo la tragedia dei migranti a Cutro, c'è anche quella punta contro Matteo Salvini. Secondo l'opposizione sarebbe stato lui, quando era ministro dell'Interno nel primo governo Conte, ad aver complicato le attività di soccorso da parte della Guardia Costiera e delle Ong. Una ricostruzione emersa anche ieri mattina durante la trasmissione "l'Aria che tira" su La7, quando in studio vengono tirati in ballo i decreti Sicurezza adottati nel 2018 e nel 2019 e fortemente voluti dal leader della Lega allora a capo del Viminale. In collegamento c'è il leghista Roberto Castelli che smentisce in modo semplice questa tesi cara alla sinistra: «Quando arriva Salvini gli sbarchi crollano e di conseguenza anche i morti in mare raggiungono il minimo». L'ex ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Tra le accuse piovute addosso al governo dopo la tragedia deia Cutro, c'è anche quellacontro Matteo. Secondo l'opposizione sarebbe stato lui, quando era ministro dell'Interno nel primo governo Conte, ad aver complicato le attività di soccorso da parte della Guardia Costiera e delle Ong. Una ricostruzione emersa anche ieri mattina durante la trasmissione "l'Aria che tira" su La7, quando in studio vengono tirati in ballo i decreti Sicurezza adottati nel 2018 e nel 2019 e fortemente voluti dal leader della Lega allora a capo del Viminale. In collegamento c'è il leghista Roberto Castelli che smentisce in modo semplice questa tesi cara alla: «Quando arrivagli sbarchi crollano e di conseguenza anche iin mare raggiungono il minimo». L'ex ...

