La sinistra assolve gli scafisti e Cappellini corregge pure il Papa: "trafficanti di esseri umani" è concetto di destra… (Di martedì 7 marzo 2023) scafisti brava gente… almeno per la sinistra. Pare assurdo ma è proprio così. I cattivi stanno solo al governo. Gli scafisti sono mossi anche loro dalla disperazione. Pare incredibile ma questa assurda tesi a sinistra comincia a trapelare e in modo neanche tanto velato. C'è la scrittrice Ginevra Bompiani, per esempio. Personaggio intriso di serenità e buon senso, quella che disse che l'entourage di Meloni era fatto di nazisti per intenderci. Ebbene lei, battibeccando in tv con Alessandro Sallusti, sugli scafisti se ne esce così: "Papa Francesco ha detto che bisogna fermare i trafficanti di uomini e i trafficanti di uomini non sono gli scafisti. Gli scafisti sono dei disgraziati che vengono messi nelle navi e ..."

